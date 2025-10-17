Tìm thấy người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Ngày 17/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể chị P.T.N.N. (SN 1985, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) cho người thân lo hậu sự.

Theo thông tin, thi thể chị N. được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực suối cách thác Voi khoảng 2km.

Hiện trường chị N. rơi xuống thác, mất tích (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 14/10, chị N. đến quán cà phê cạnh thác Voi (xã Nam Ban Lâm Hà) để sử dụng dịch vụ, sau đó “biến mất”.

Nghi có chuyện bất thường, nhân viên quán trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, phát hiện chị N. di chuyển đến khu vực thác rồi rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban Lâm Hà, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm.