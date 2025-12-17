Tìm thấy chủ nhân của 5 tỷ đồng "đi lạc" ở Hà Nội

Ngày 17/12, Công an xã Thăng Bình, Đà Nẵng, thông tin đã phối hợp với Công an phường Láng, Hà Nội và ngân hàng, hỗ trợ thành công việc hoàn trả số tiền 5 tỷ đồng bị chuyển nhầm.

Anh Phan Công Thuyên (trú tại thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) đã hoàn trả số tiền trên cho anh Võ Cửu Long (trú phường Láng, Hà Nội).

"Khổ chủ" nhận lại tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Thăng Bình).

Trước đó, ngày 12/12, anh Long đã vô tình chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản của anh Thuyên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, anh Long đã đến Công an xã Thăng Bình trình báo và nhờ giúp đỡ. Qua quá trình kiểm tra, xác minh thông tin, Công an xã Thăng Bình đã mời anh Thuyên đến làm việc.

Với sự hợp tác tích cực từ anh Thuyên và sự hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình, anh Long đã nhận lại toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng.

Anh Long bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn Công an xã Thăng Bình vì sự tận tình giúp đỡ, cũng như nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh nhận lại tiền.

Công an xã Thăng Bình đã ghi nhận, biểu dương và mong muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên trong cộng đồng.