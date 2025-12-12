Cần Thơ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại Công viên Sông Hậu. Đợt cao điểm này nhằm phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm trên toàn quốc, ngày 10/12, Công an TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch 237 triển khai cao điểm trong thời gian 3 tháng, từ 12/12/2025 đến 16/3/2026.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: CTV).

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, những ngày cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước và TP Cần Thơ. Yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội rất cấp bách, hệ trọng, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lực lượng công an thành phố tập trung triển khai cao điểm với tinh thần “tiến công - khí thế bứt phá - hành động quyết liệt”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất” và khẩu hiệu hành động của công an TP: “Kỷ luật là nền tảng - trung thành là cốt lõi - gần dân là thước đo”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an Cần Thơ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết - trách nhiệm - kỷ cương - hiệu quả; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc”.

Các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, ma túy... diễu hành trên các tuyến phố (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an Cần Thơ phát lệnh ra quân và yêu cầu toàn lực lượng tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây mất ổn định; Bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị nội bộ, an ninh tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng...

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, ma túy… đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường trung tâm, thể hiện quyết tâm cao độ, khí thế sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.