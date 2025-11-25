Tài xế xe tải vượt đèn đỏ ở Hà Nội bị phạt 19 triệu đồng

Chiều 25/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.V.C. (SN 1988, trú tại TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ.

Hình ảnh tài xế C. điều khiển xe tải vượt đèn đỏ (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 17h13 ngày 21/11 tại ngã tư Xuân Mai, xã Xuân Mai, TP Hà Nội, anh C. điều khiển ô tô tải biển số 21C.042.xx đã vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của nam tài xế đã bị người dân ghi lại và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 12 đã xác minh và lập biên bản với tài xế vi phạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng.