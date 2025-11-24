Lái xe khách bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ

Chiều 24/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt anh T.M.Đ. (SN 1991, trú tại tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ.

Hình ảnh chiếc xe khách màu trắng do tài xế Đ. điều khiển đã vượt đèn đỏ (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh Đ. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h30 ngày 17/11, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, anh Đ. điều khiển ô tô khách biển số 24F-001.xx rồi vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của anh Đ. đã bị camera hành trình của xe khác ghi nhận và được tài xế gửi hình ảnh trên cho cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận tin báo phản ánh của người dân, Đội 1 đã xác minh, xử lý tài xế vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, để bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng.