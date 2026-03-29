Người dân liên tiếp phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc đi làm đồng

Ngày 29/3, lãnh đạo UBND xã Đan Điền, thành phố Huế, thông tin người dân trên địa bàn liên tiếp phát hiện các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đi làm đồng.

Trước đó, vào ngày 12/3, một hộ dân tại thôn Lai Hà, xã Đan Điền, phát hiện vật thể kim loại rỉ sét nghi là bom, mìn trên bờ mương ở khu vực gần cánh đồng nhà mình.

Đến ngày 27/3, một vật thể tương tự được người dân phát hiện tại địa bàn thôn Trằm Ngang, nên báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Quả đạn pháo đã bị rỉ sét được người dân ở thành phố Huế phát hiện khi đi làm đồng (Ảnh: Công an xã Đan Điền).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Điền đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, không tự ý đào bới, di dời các vật thể và triển khai biện pháp cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan chức năng xã Đan Điền đã phối hợp Ban Quản lý dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại thành phố Huế kiểm tra, xác định 2 vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Toàn bộ số vật liệu nổ đã được thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo đúng quy định.

Vật liệu nổ tương tự được người dân ở Huế phát hiện, báo cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Công an xã Đan Điền).

Công an xã Đan Điền khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp xúc, đào bới hoặc di chuyển các vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo. Khi phát hiện, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được kiểm tra, xử lý kịp thời.