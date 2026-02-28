Người dân ghi hình xe khách vi phạm trên cao tốc, gửi cảnh sát xử lý

Ngày 28/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã xử phạt tài xế N.M.H. (51 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) số tiền 5 triệu đồng về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Ngoài phạt tiền, ông H. còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, người dân cung cấp clip ghi lại cảnh một xe khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Xe khách chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Qua xác minh, cảnh sát ghi nhận vụ việc xảy ra vào hơn 15h ngày 26/2 tại km30+500 tuyến cao tốc này. Lúc này, xe khách mang biển số 38H-036.xx do ông N.M.H. điều khiển đã chuyển làn nhưng không bật tín hiệu báo trước.

Căn cứ hình ảnh thể hiện rõ hành vi vi phạm, tài xế đã ký xác nhận và chấp hành quyết định xử phạt. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chính thức thông xe vào tháng 5/2023. Dự án dài hơn 49km, hiện có 4 làn xe, vận tốc khai thác từ 60 đến 90km/h.