Cảnh sát thông tin tình hình giao thông qua hầm Đèo Cả ngày 26 Tết

Trưa 13/2 (tức 26 tháng Chạp), tình hình giao thông qua khu vực hầm Đèo Cả đã có dấu hiệu "hạ nhiệt", không còn cảnh ùn ứ kéo dài như ngày 12/2. Các phương tiện hiện lưu thông với tốc độ chậm nhưng ổn định.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận, lượng xe từ miền Nam di chuyển về miền Trung trong ngày hôm nay đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó.

Đoạn đường dẫn nối vào hệ thống hầm ở Đèo Cả (Ảnh: Trung Thi).

Cùng với đó, trên các tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam - Bắc, lưu lượng phương tiện cũng đã "giảm nhiệt".

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Trước đó, ngày 12/2, khu vực hầm Đèo Cả đã chứng kiến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển chậm và nối đuôi nhau kéo dài. Nguyên nhân chính được Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa xác định là do lượng xe từ phía Nam dồn về cùng thời điểm quá lớn.

Ngoài ra, việc thi công nút giao kết nối vào cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong tại khu vực phía Bắc cửa hầm (thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk) cũng buộc các phương tiện lưu thông lần lượt, làm gia tăng áp lực giao thông. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi một vụ cháy xe khách xảy ra vào sáng 12/2, gây ảnh hưởng đáng kể đến việc lưu thông qua khu vực này.