Xe khách tông dải phân cách, chắn ngang cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 11/2, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết gần 7h cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Bình Định (cũ) lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km120+600 (xã Phước Hà, Khánh Hòa), phương tiện bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường.

Tại hiện trường, xe khách húc đổ dải phân cách, nằm chắn ngang một chiều cao tốc hướng Nam - Bắc, khiến các phương tiện phía sau phải dừng lại, giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Xe khách chắn ngang trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Sơn Trung).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc cũng phối hợp di dời phương tiện gặp nạn khỏi mặt đường nhằm sớm giải tỏa ùn ứ.

Đến 9h cùng ngày, giao thông qua khu vực đã được thông suốt.

Theo đơn vị quản lý vận hành, lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện tăng gấp đôi so với ngày thường. Đơn vị này đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Trước đó, ngày 7/2, cũng trên tuyến cao tốc này xảy ra vụ va chạm giữa 4 phương tiện chạy cùng chiều. Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn không ghi nhận thương vong về người, nhưng khiến giao thông theo hướng từ TPHCM đi Nha Trang (Khánh Hòa) ùn tắc kéo dài nhiều km.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến đường có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác tối đa 90km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.