Ngư dân Lâm Đồng tiếp tục phát hiện xác cá hố rồng dạt vào bờ biển

Ngày 24/3, người dân phát hiện xác cá mái chèo (còn gọi cá hố rồng) dài khoảng 4m dạt vào khu vực bãi biển Hàm Tiến, thuộc phường Mũi Né, Lâm Đồng. Tại hiện trường, một phần đuôi cá mái chèo đã bị đứt.

Trong ngày, ngư dân báo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương, đồng thời thực hiện các thủ tục an táng cá theo phong tục truyền thống.

Xác cá mái chèo dạt vào bờ biển Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, chiều 22/3, một cá thể cá mái chèo dài 4m được ngư dân phát hiện tại bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, Lâm Đồng. Xác cá sau đó đã được ngư dân địa phương tổ chức an táng.

Được biết, cá mái chèo sống ở khu vực biển sâu, hiếm gặp nên việc gần đây cá chết, dạt vào bờ biển Lâm Đồng làm nhiều người lo lắng về sự biến đổi khí hậu.

Tại khu vực Mũi Né, cách đây hơn 7 năm, ngư dân ghi nhận một trường hợp cá mái chèo dạt vào bờ và được an táng tại địa phương theo nghi lễ truyền thống.