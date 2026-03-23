Khởi tố hai thanh niên tàng trữ súng khí nén ở Lâm Đồng

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đình (SN 1992) và Cao Văn Thuận (SN 1992, cùng trú phường Mũi Né, Lâm Đồng) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai khẩu súng khí nén bị lực lượng chức năng thu giữ phục vụ điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của công an, vào ngày 8/12/2025, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Đình tàng trữ một khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 456 viên đạn chì nên lập hồ sơ xử lý. Từ lời khai của Đình, công an phát hiện Cao Văn Thuận tàng trữ một khẩu súng hơi khí nén cùng 72 viên đạn.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 2 khẩu súng thu giữ là loại súng nén khí thuộc vũ khí quân dụng, bị cấm tàng trữ, sử dụng.

Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất hồ sơ, khởi tố hai bị can nêu trên.