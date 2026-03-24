Xác rùa dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Ngày 24/3, tại khu vực biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, Lâm Đồng), người dân phát hiện cá thể rùa biển dạt vào vùng nước gần bờ.

Theo ghi nhận, cá thể rùa đã chết, nặng khoảng 20kg. Sau khi phát hiện xác rùa, người dân trình báo lên cơ quan chức năng để chờ phương án xử lý.

Xác rùa biển dạt vào bờ ở Lâm Đồng (Ảnh: An An).

Trước đó, chiều 22/3, cũng ở khu vực này, một cá thể cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) dài gần 4m được phát hiện trôi dạt vào bờ. Ngư dân địa phương đã thực hiện các thủ tục, chôn cất cá mái chèo theo phong tục vùng biển.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Phòng Nghề cá và Kiểm ngư (Chi cục Thủy sản và Biển đảo Lâm Đồng) cho biết, cá thể rùa biển dạt vào bờ thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Các loài rùa biển nằm trong danh mục cấm khai thác, buôn bán.

Theo cơ quan chuyên môn, mọi hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với rùa biển đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn kiểm tra, cứu hộ đúng quy trình, tránh tự ý tác động.