Công an thu nhiều súng đạn ở Lâm Đồng

Ngày 21/3, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý 9 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn, vật liệu nổ các loại.

Theo thông tin từ Công an xã Quảng Trực, thời gian qua, đơn vị này tuyên truyền đến người dân về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Đồng thời, lực lượng này cử cán bộ đến từng hộ dân, vận động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ để đảm bảo an toàn.

Hiện, người dân địa phương giao nộp lực lượng công an 9 khẩu súng tự chế, 365 viên đạn chì, 32 viên đạn quân dụng, 1 quả đạn pháo, 3kg thuốc nổ cùng một số dây cháy chậm, kíp nổ.

Theo Công an xã Quảng Trực, nếu không được phát hiện, thu hồi sớm, số lượng vũ khí, vật liệu nổ nêu trên dẫn đến nguy cơ mất an ninh, trật tự, có thể dẫn đến các vụ vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.