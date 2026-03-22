Cá hố rồng dài gần 4m dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Ngày 22/3, tại vùng nước gần bờ biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng), người dân phát hiện xác cá hố rồng (còn gọi là cá mái chèo) nổi trên mặt nước.

Theo quan sát, con cá dài gần 4m, thân dẹt, ánh bạc, vây lưng chạy dọc cơ thể. Thời điểm phát hiện, cá còn nguyên vẹn, nổi sát bờ. Nhiều người dân, du khách hiếu kỳ đổ đến theo dõi.

Cá hố rồng được ngư dân vớt lên bờ (Ảnh: Trần Nguyên).

Cá hố rồng là loài sinh sống chủ yếu ở vùng biển sâu, hiếm khi xuất hiện tại khu vực ven biển Lâm Đồng.

Việc cá hố rồng dạt vào gần bờ khiến người dân địa phương quan tâm, nhiều người phỏng đoán về sự thay đổi của dòng chảy hoặc nhiệt độ nước.

Trong ngày, chính quyền xã Tân Hải đã nắm thông tin và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.