Nghệ An phấn đấu là cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và các địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX khai mạc sáng 2/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn, như chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn những rào cản…

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội mới, tỉnh Nghệ An xác định rõ các mục tiêu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, đến 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics, du lịch.

Tầm nhìn đến 2045, địa phương này trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển và 2 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Báo cáo chính trị khẳng định Nghệ An có đủ tiềm năng, lợi thế và khát vọng để vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

“Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của Đại hội trước Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Theo ông Trung, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển.

Sự kiện đặc biệt này cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, đổi mới toàn diện hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, nỗ lực bền bỉ hơn vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương “Nghĩa trọng tình cao” của Người.