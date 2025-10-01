Gia Lai thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết, đại hội tổ chức trong 3 ngày (2-4/10), với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 60 người, đại biểu chỉ định 390 người đại diện cho 147.054 đảng viên.

Phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, phát biểu kết luận họp báo (Ảnh: Công Sơn).

Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ công bố các quyết định của Trung ương về chỉ định nhân sự khóa mới tại phiên khai mạc sáng 3/10.

Đặc biệt, đại hội không nhận hoa chúc mừng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Thông tin thêm tại họp báo, ông Nguyễn Trung Kiên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đại hội đảm bảo tất cả các điều kiện. Đại hội sẽ tặng phẩm cho đại biểu trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và thực hiện đúng theo các quy định của Đảng, nhà nước.

“Tặng phẩm của đại hội gồm cặp, bút, sổ và phù hiệu; việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện đầy đủ các quy trình”, ông Kiên nói.

Kết luận họp báo, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, cho hay đại hội lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, thể hiện khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ trong định hướng xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Theo ông Chung, bước vào nhiệm kỳ mới, Gia Lai đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD; đến năm 2030, thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng, đón 18,5 triệu lượt khách du lịch.

Tỉnh cũng xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics; phát triển đô thị.