Bí thư Đắk Lắk: Giám sát phòng ngừa vi phạm khi mới manh nha

Ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Tại buổi họp báo sau đại hội, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội, trong đó xác định 18 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp hướng đến đạt các mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi họp báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Trung, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm chung sức, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.

Đối với 3 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng đây là những yếu tố rất quan trọng gồm đột phá về nhân lực, đội ngũ cán bộ; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đột phá tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng, kinh tế của tỉnh.

"Tiềm năng lợi thế của tỉnh Đắk Lắk là có rừng, có biển, tuy nhiên yếu tố rừng, biển nhiều địa phương khác cũng có. Để tăng sức cạnh tranh, phát triển bền vững, không có cách nào bằng đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Do đó, căn cứ nghị quyết đại hội, tỉnh sẽ triển khai nhiều cơ chế chính sách, cho chuyển đổi số phục vụ cho sự phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Trung khẳng định, sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai ngay nghị quyết với tinh thần khẩn trương, khoa học, bài bản.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc triển khai, thực hiện nghị quyết (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Trung cho biết trong quá trình thực hiện sẽ phân công rõ trách nhiệm trong Ban Chấp hành để trực tiếp theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện ở từng Đảng bộ, từng đơn vị từng địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, bên cạnh tuyên dương gương tiêu biểu sẽ xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực hiện không đạt yêu cầu.

"Trong đại hội, các đại biểu đã biểu quyết cao, khi hành động cũng phải quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất", ông Trung nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu rõ công tác giám sát được chủ động thực hiện ngay từ khâu ban hành nghị quyết, ban hành quy định của Đảng, nhà nước; phòng ngừa vi phạm từ khi mới manh nha, không để trở thành vi phạm lớn và khi phát hiện bất cập, sẽ uốn nắn từ sớm.

Ông Nguyễn Đình Trung thông tin thêm, Trung ương chỉ định Đoàn đại biểu của tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng gồm 35 đại biểu và một đại biểu đương nhiên.