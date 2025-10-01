Đồng Tháp phấn đấu đến 2030 là tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhanh

Nhiều đột phá trong các lĩnh vực

Sáng 1/10, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 của 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (trước khi hợp nhất) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước sau 40 năm đổi mới đã tạo nền tảng và động lực cho địa phương tiếp tục vươn lên. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở...

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, tỉnh có xuất phát điểm nhiều khó khăn, nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đất đai hoang hóa, thủy lợi chưa phát triển; sản xuất tiểu thủ công nghiệp thiếu nguyên liệu, thiết bị; cơ sở hạ tầng xã hội bị hư hại; giao thông hạn chế..., qua 40 năm đổi mới, với những quyết sách đúng đắn, quyết liệt, táo bạo có ý nghĩa đột phá đã tạo nên kỳ tích trên nhiều lĩnh vực trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm.

Trong nhiệm kỳ, tỉnh tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về: Phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng giao thông phát triển khá, tạo nền tảng kết nối liên vùng với TPHCM, Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các dự án quan trọng như cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Tháp có chuyển biến tích cực, có nhiều chỉ tiêu vượt mặt bằng chung khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tiệm cận mặt bằng chung cả nước.

Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người lao động và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhanh

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu tổng quát của tỉnh Đồng Tháp là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân.

Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL, đời sống người dân nâng cao, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, phân bổ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng, đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.