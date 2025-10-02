Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Mở đầu phiên làm việc, bà Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất về việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Ảnh: Đình Nhất).

Ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 3 Phó chủ nhiệm, 9 ủy viên.

Ông Nguyễn Duy Lâm sinh năm 1972, quê ở Thái Nguyên. Ông là Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu - hầm.

Ông Lâm từng kinh qua các chức vụ như: Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng cục Đường bộ; Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư; Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 3/2025, ông Lâm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ 30/9 đến 2/10 với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững".

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Với quyết tâm cao và khát vọng phát triển, Hà Tĩnh hướng tới xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước tiến bước trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển và thịnh vượng.