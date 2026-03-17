Nghệ An dự kiến xây trung tâm hành chính hơn 4.200 tỷ đồng
(Dân trí) - Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.260 tỷ đồng.
Theo tờ trình ngày 14/3 do Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An ký, dự án trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến được xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (Nghệ An). Tổng diện tích sử dụng đất cho dự án khoảng 45ha.
Mục tiêu của dự án là tạo không gian làm việc tập trung cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi làm việc của khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức.
Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 194.900m2, bao gồm nhiều hạng mục lớn: Khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm.
Khối nhà làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm.
Khối các sở, ban, ngành gồm 6 đến 8 tòa nhà cao 4-10 tầng. Các hạng mục phụ trợ khác: nhà khách (5-7 tầng), khối nhà an ninh, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe...
Tổng mức đầu tư dự kiến 4.260 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm lớn nhất với 2.312 tỷ đồng; chi phí thiết bị 961 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 235 tỷ đồng; chi phí dự phòng 556 tỷ đồng và các chi phí quản lý, tư vấn khác.
Việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị hiện đại cho tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, thông tin về quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh đã khiến giá đất dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò, đặc biệt tại Nghi Phong, tăng "chóng mặt" vào thời điểm cuối năm 2025.
Nhiều người đổ về tìm hiểu, giao dịch khiến giá đất bị đẩy lên theo tin đồn. Một số lô đất tại Nghi Phong được rao bán với mức 70-80 triệu đồng/m2, trong khi đất trong ngõ cũng tăng từ 10-12 triệu đồng/m2 lên 17-25 triệu đồng/m2.
Ngày 31/12/2025, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế các giao dịch trong thời gian tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính.