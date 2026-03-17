Nghệ An dự kiến xây trung tâm hành chính hơn 4.200 tỷ đồng

Theo tờ trình ngày 14/3 do Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An ký, dự án trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến được xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (Nghệ An). Tổng diện tích sử dụng đất cho dự án khoảng 45ha.

​Mục tiêu của dự án là tạo không gian làm việc tập trung cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi làm việc của khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức. ​

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 194.900m2, bao gồm nhiều hạng mục lớn: ​Khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm. ​

Khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính Nghệ An tại các khối Nghi Phong và Tiên Động (phường Vinh Lộc), giáp ranh phường Vinh Phú và xã Đông Lộc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khối nhà làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm. ​

Khối các sở, ban, ngành gồm 6 đến 8 tòa nhà cao 4-10 tầng. ​Các hạng mục phụ trợ khác: nhà khách (5-7 tầng), khối nhà an ninh, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe... ​

Tổng mức đầu tư dự kiến 4.260 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm lớn nhất với 2.312 tỷ đồng; chi phí thiết bị 961 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 235 tỷ đồng; chi phí dự phòng 556 tỷ đồng và các chi phí quản lý, tư vấn khác. ​

Việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị hiện đại cho tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. ​