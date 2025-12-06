Lùi thời gian tham mưu xây dựng trung tâm hành chính mới tỉnh Lâm Đồng

Ngày 6/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có văn bản xin gia hạn thời gian tham mưu về Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong tháng 12. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, việc xin gia hạn thời gian do nhiều nội dung chưa hoàn tất trong tháng 11 theo quy định.

Một góc trung tâm Đà Lạt ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, vào giữa tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, tham mưu tỉnh trong tháng 11/2025.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, có nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Theo công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng, vị trí đặt trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo điều kiện có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị.

Trung tâm hành chính, chính trị mới phải có hệ thống giao thông thuận lợi trong việc kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, khoa học, công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.

Tuyến đèo Prenn, một trong những cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Tháng 7, tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2 và dân số gần 3,9 triệu người, tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu.

Trung tâm hành chính, chính trị được đặt tại thành phố Đà Lạt cũ của tỉnh Lâm Đồng.