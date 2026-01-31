Đồng Nai lập tổ công tác thực hiện tuyến metro Suối Tiên – Long Thành

Theo quyết định, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, được phân công giữ chức Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Tổ công tác sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, soạn thảo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tỉnh Đồng Nai.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, tổ công tác sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung liên quan theo quy định; tham mưu giải trình, hoàn thiện các nội dung góp ý theo yêu cầu của các bộ, ngành, Trung ương.

Tổ công tác được đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của tổ công tác; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Trước đó, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.