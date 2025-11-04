Nếu nâng mức giảm trừ, người thu nhập 17 triệu/tháng chưa phải nộp thuế

Sáng 4/11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Quốc hội tờ trình 3 dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự thảo luật sửa đổi quy định về mức giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng mà không có người phụ thuộc hoặc có thu nhập 31 triệu đồng kèm 2 người phụ thuộc, sẽ chưa phải nộp thuế.

Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng Tài chính cũng thông tin một nội dung mới trong lần sửa luật này, liên quan quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh theo hướng bổ sung một số khoản thu nhập chịu thuế; sửa đổi quy định mức doanh thu không phải nộp thuế là 200 triệu đồng/năm để đảm bảo đồng bộ với quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo luật cũng điều chỉnh mức thuế suất từ 2% lên 5% đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử; điều chỉnh ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cũng được sửa đổi theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định về nhóm thu nhập mới phát sinh khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Riêng đối với chuyển nhượng vàng miếng, dự thảo Luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với việc quản lý thị trường vàng và sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với vàng miếng, mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Phiên họp Quốc hội sáng 4/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Quy định này, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, để đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế, cũng là công cụ để Chính phủ quản lý, vận hành nền kinh tế đảm bảo đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, việc này cũng góp phần ngăn chặn việc đầu cơ vàng, thu hút nguồn lực lớn trong xã hội tham gia vào nền kinh tế.

Dự thảo Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, riêng quy định đối với cá nhân kinh doanh, biểu thuế lũy tiến và các nội dung liên quan đến tiền lương, tiền công dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 để đồng bộ với thời gian áp dụng của mức giảm trừ gia cảnh mới.

Điều chỉnh mức giảm trừ căn cứ biến động giá cả

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban cơ bản thống nhất bổ sung các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Về việc giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh, cơ quan thẩm tra cho rằng mức giảm trừ gia cảnh liên quan trực tiếp tới việc xác định nghĩa vụ thuế của người dân và Hiến pháp đã quy định “các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước phải được dự toán và do luật định”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Do đó, đa số ý kiến trong Ủy ban thẩm tra đề nghị quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như cách thể hiện của Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành.

Theo đó, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể tại Luật mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế, người phụ thuộc, đồng thời quy định về thẩm quyền giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong các trường hợp cần thiết, phù hợp với biến động của giá cả hoặc phù hợp với tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ.

Một số ý kiến thống nhất với nội dung sửa đổi thể hiện trong dự thảo Luật, giao Chính phủ quy định về mức giảm trừ gia cảnh để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, ý kiến này đề nghị quy định trong Luật mức giảm trừ gia cảnh tối thiểu, tối đa của người nộp thuế và người phụ thuộc, xác lập nguyên tắc cơ bản để Chính phủ quy định mức giảm trừ cụ thể.

Về quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể, một số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tính toán để quy định mức giảm trừ gia cảnh tại dự thảo Luật cao hơn so với phương án dự kiến của Bộ Tài chính (17,3 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,9 triệu đồng cho người phụ thuộc để tương ứng với mức điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng năm 2020 lên 2,34 triệu đồng hiện nay).