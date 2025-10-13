Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh chịu thuế thu nhập cá nhân thêm 40%

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 13/10. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế với từng loại thu nhập là một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo luật lần này.

Giảm số bậc thuế và nới rộng khoảng cách giữa các bậc

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, dự thảo sửa đổi lần này quy định về giảm trừ gia cảnh (gồm giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế và cho người phụ thuộc) theo hướng giao Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo hướng tăng 40% so với mức hiện hành, tương ứng 15,5 triệu đồng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc (thay vì mức 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng như hiện hành).

Mức điều chỉnh này căn cứ tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, dự thảo luật bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, như thu nhập từ chuyển nhượng biển số ô tô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng…

Quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh dự kiến giao cho Chính phủ.

Nhấn mạnh thu nhập thuộc diện chịu thuế là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, đề nghị quy định cụ thể nội dung này trong dự thảo luật.

Nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định mức giảm trừ gia cảnh, theo Thường trực cơ quan thẩm tra, là cần thiết. Đa số ý kiến đề nghị luật cần quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, để bảo đảm về thẩm quyền và sự rõ ràng, minh bạch.

Nội dung mới nữa, dự thảo luật điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm số bậc thuế và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Cụ thể, từ 7 bậc thuế hiện hành (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%) giảm xuống 5 bậc thuế (5%, 15%, 25%, 30%, 35%).

Đồng thời, dự thảo nới rộng khoảng cách giữa các bậc, bậc 1 (thuế suất 5%) nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng, bậc 2 (thuế suất 15%) nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng… bậc 5 (thuế suất 35% - thuế suất cao nhất) nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng (tăng 25%).

Chính phủ rất muốn chủ động trong điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ông Mãi cho biết có ý kiến trong cơ quan thẩm tra băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng vì đây là biểu thuế áp dụng cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, phần thu nhập tính thuế trong năm còn quá thấp so với mức thu nhập thực tế đã thay đổi tính từ thời điểm 2009 khi bắt đầu áp dụng Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Cũng theo ông Mãi, có ý kiến đề nghị giữ quy định 7 bậc với khoảng cách các bậc là 5% như quy định hiện hành và chỉ điều chỉnh đối với thu nhập tính thuế ở mỗi bậc cho phù hợp hơn với thực tế hiện nay, bảo đảm quyền và lợi ích của người nộp thuế.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục rà soát biểu thuế lũy tiến từng phần.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Về mức giảm trừ gia cảnh, ông Tuấn cho hay từ năm 2009 đến nay, nếu tính cả lần trình vào tháng 10 tới, đã 3 lần điều chỉnh.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, dự thảo luật đề xuất giao Chính phủ quy định điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh không căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mà căn cứ vào tình hình thực tiễn, giá cả sinh hoạt để Chính phủ chủ động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

“Việc này sẽ do Quốc hội quyết định nhưng Chính phủ, Thủ tướng rất muốn chủ động”, ông Tuấn nói thêm.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định về mức giảm trừ gia cảnh theo đề xuất của cơ quan thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động giá cả trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng có biến động.