Nam thanh niên tử vong trong ô tô dưới mương nước

Ngày 29/9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô lật dưới mương nước khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện ô tô biển kiểm soát 78A-032.xx bị lật ngửa dưới mương thủy lợi ven quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Ô tô bị lật dưới mương nước (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bên trong ô tô có một thanh niên mắc kẹt, người dân đã tìm cách ứng cứu và báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng trục vớt phương tiện (Ảnh: Minh Nguyễn).

Khi được đưa ra ngoài, nạn nhân dù được sơ cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Nạn nhân là anh N.H.X. (24 tuổi, trú tại thôn Thành An, xã Sơn Thành). Anh X. là tài xế taxi dịch vụ, lái ô tô của gia đình phục vụ khách.