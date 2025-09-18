Đắk Lắk lên phương án xây dựng cao tốc Đông - Tây hơn 30.000 tỷ đồng

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các phương án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 29 và xây dựng cao tốc Đông - Tây, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và cán bộ, công chức. Tổng mức đầu tư dự kiến cho hai dự án này lên tới hơn 41.000 tỷ đồng.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua tờ trình đưa dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 29 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Dự kiến, dự án này sẽ được đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Tỉnh Đắk Lắk lên phương án nâng cấp tuyến quốc lộ 29 với kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng (Ảnh: Thúy Diễm).

Tỉnh Đắk Lắk đã gửi báo cáo Bộ Tài chính để đăng ký triển khai dự án từ năm 2026. Quốc lộ 29 là tuyến đường huyết mạch nối Đắk Lắk với Phú Yên (cũ) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với nhiều đoạn đường hẹp, quanh co, mặt đường bê tông nhựa đã cũ và hư hỏng cục bộ, gây khó khăn cho việc lưu thông và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng cao tốc Đông - Tây tỉnh Đắk Lắk cũng đang được xúc tiến với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 122km, quy mô 4 làn xe, dự kiến sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hợp đồng BOT.

Quốc lộ 29 đường hẹp, quanh co, nhiều đoạn đường xuống cấp gây khó khăn trong lưu thông (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Trương Công Thái cho biết, sau khi phân tích ba phương án về tỷ lệ vốn đầu tư giữa nhà nước và nhà đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất chọn phương án nhà nước bố trí 60% và nhà đầu tư 40% vốn. Với tỷ lệ này, thời gian thu hồi vốn cho nhà đầu tư dự kiến khoảng 28 năm.

“UBND tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản để báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để xúc tiến các thủ tục tiếp theo của dự án”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.