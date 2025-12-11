Cô gái đi xe Vespa buông hai tay vái lạy người khác ở TPHCM

Ngày 11/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu xác minh vụ việc cô gái lái xe máy có hành động buông hai tay rồi vái lạy người khác.

Cô gái buông hai tay khi đang lái xe (Ảnh cắt từ video).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một cô gái lái xe máy hiệu Vespa biển số 61B2-482.13 chở một người bạn ngồi sau.

Người cầm lái đã buông hai tay và có động tác vái lạy người đang quay video.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua điểm giao với đường Bình Nhâm 21, phường Lái Thiêu (trước đây là phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Công an đã nắm được thông tin và vào cuộc xác minh chủ phương tiện, cũng như cô gái xuất hiện trong video để mời lên làm việc.