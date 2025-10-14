Nghi vấn bố ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Lam

Sáng 14/10, Thượng tá Trần Đình Hà, Trưởng Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm ba người nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có 2 chiếc cặp học sinh.

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội tối 13/10 (Ảnh: Hoàng Lam).

Một nguồn tin cho biết, thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ (khoảng 4 tuổi và 5 tuổi) lao xuống dòng sông.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 8h ngày 14/10, công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía hạ lưu.