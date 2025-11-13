Hàng trăm lái xe che dán biển số, sử dụng điện thoại bị CSGT Hà Nội xử lý

Chiều 13/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong sáng và trưa cùng ngày, các đội CSGT đường bộ thuộc đơn vị này đồng loạt ra quân xử lý người vi phạm quy định về che biển số và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Nhà chức trách cho biết, thời gian gần đây khi hệ thống camera AI đang hoạt động trên các tuyến cao tốc và một số đô thị đã ghi lại tình trạng nhiều xe máy dán, che biển số.

Một lái xe ôm công nghệ có hành vi che, dán biển số trên đường Giải Phóng bị CSGT phát hiện, xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, đã có không ít tài xế cố tình dán decal, sticker... làm sai lệch chữ và số trên biển số xe, mục đích để né phạt nguội.

Ghi nhận tại nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 sử dụng camera nghiệp vụ để ghi nhận các tài xế xe máy có các hành vi như dùng tay cầm và lướt điện thoại khi lái xe; che, dán, bẻ cong hoặc không gắn biển kiểm soát.

Khoảng 9h, cảnh sát phát hiện lái xe ôm công nghệ N.V.T. (25 tuổi, quê Ninh Bình) che, dán biển số xe nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Một lái xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại khi lái xe (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Em học theo nhóm bạn dán một số miếng dán lên biển kiểm soát để trang trí cho đẹp, chứ cũng không có ý gì", T. nói và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Còn tại nút giao Láng - Lê Văn Lương (Hà Nội), trong sáng nay, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 đã phát hiện 4 trường hợp tài xế điều khiển xe máy che biển số.

Điều khiển xe máy có biển số bị khẩu trang che lấp, tài xế P.Đ.C. (trú tại Hà Nội) cho biết, bản thân cho bạn mượn xe nên không rõ ai đã lấy khẩu trang che khuất biển kiểm soát.

Nhiều lái xe che, dán biển số nhằm né phạt nguội (Ảnh: Ngọc Tiến).

Còn tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi sáng 13/11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm, trong đó có 5 trường hợp phương tiện bị dán biển số, 3 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Bị phát hiện sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, anh P.M.D. (19 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết do mới đi làm nghề xe ôm công nghệ, bản thân anh này chưa biết đường nên phải thường xuyên xem điện thoại để nhận cuốc xe, xác định vị trí, đường đi trên ứng dụng bản đồ của điện thoại.

Với vi phạm nêu trên, anh D. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.