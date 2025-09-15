Nam sinh lớp 10 tử nạn trên đường đi học về

Chiều 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Khoảng 11h25 cùng ngày, em N.S.N. (15 tuổi, sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đạp điện trên đường từ trường về; đến quốc lộ 26 đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47K4-08.xx do anh Y.D.N. (27 tuổi, trú tại phường Tân An) điều khiển chở theo Y.V.N. (18 tuổi, trú tại phường Tân An).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cú tông mạnh khiến cả 3 người văng xuống đường, riêng chiếc xe máy văng ra xa và va vào một ô tô đang đậu bên đường.

Cả 3 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em N.S.N. đã tử vong sau đó, còn 2 thanh niên đang được điều trị.

Sau khi va chạm với xe đạp điện của nam sinh, xe máy văng ra xa và va vào ô tô đậu bên đường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết em N.S.N. có gia cảnh khó khăn và được trung tâm nuôi dưỡng từ nhiều năm nay. N.S.N. đang là học sinh lớp 10 của Trường THPT Quang Trung.

"Tôi đang chờ cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm để đưa nạn nhân về và phối hợp tổ chức mai táng. Đây là sự việc rất xót xa, đau lòng", ông Quý chia sẻ.