Khởi tố nam thanh niên say rượu gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Ngày 13/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Vũ Anh Đức (SN 1998, trú tại xã Bắc Quang) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vũ Anh Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó ngày 5/9, tại quốc lộ 2 thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Vũ Anh Đức điều khiển xe máy nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,991mg/lít khí thở, đi sai phần đường, đâm vào xe máy đi chiều ngược lại khiến 2 người tử vong.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, để hạn chế tối đa tình trạng nêu trên, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ tốc độ.