Một người bị đũa đâm vào mắt tử vong trong vụ hỗn chiến

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến tại địa bàn xã Tam Giang khiến một thanh niên tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Tam Giang, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 13/9 tại một quán cà phê trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến một thanh niên tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Trong quá trình xô xát, nam thanh niên tên Đ.N.V. (21 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã bị một đối tượng dùng đũa có đầu nhọn đâm trúng mắt phải khiến nạn nhân ngã xuống đường.

V. còn bị đối tượng này đá thêm 2 cái vào đầu khiến bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Lúc V. bị nạn, nhóm thanh niên vẫn lao vào đánh nhau và chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh khu vực ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội.