Cục CSGT: Trước khi sát hạch, học viên phải xem video cảnh báo về tai nạn

Ngày 22/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này sẽ yêu cầu các học viên trước khi tham gia thi sát hạch lái xe phải xem các video nội dung liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

Cục CSGT cho hay, việc này để các thí sinh nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Thành).

"Đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật về trật tự an toàn giao thông", vị đại diện Cục CSGT nói.

Trước đó, Cục CSGT cho biết trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe (sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục CSGT kiểm tra đột xuất công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Trung tâm sát hạch Thành Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, qua phân tích đánh giá đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường cho thấy lỗi trong các vụ tai nạn giao thông chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT lấy ví dụ, như với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

"Như vậy việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe", vị đại diện Cục CSGT phân tích.