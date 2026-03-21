Bị tước phù hiệu vẫn chở khách, tài xế và chủ xe lĩnh phạt 67,5 triệu đồng

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt một tài xế và nhà xe Tuấn Anh (Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn) tổng cộng 67,5 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm.

Đây là nhà xe hoạt động chuyên tuyến Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đáng nói, phương tiện này đang trong thời gian bị tước phù hiệu do vi phạm trước đó.

Chiếc xe khách vi phạm của nhà xe Tuấn Anh vừa bị lập biên bản xử phạt 67,5 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/2, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Gia Lai) dừng kiểm tra xe khách 49H-060.76 do tài xế N.T.T. điều khiển trên quốc lộ 19.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn do xe chở khách nhưng không có hợp đồng vận tải và danh sách hành khách.

Với lỗi này, cơ quan chức năng đã tước phù hiệu phương tiện trong thời gian 2 tháng, tạm giữ giấy kiểm định và giấy phép lái xe đối với tài xế. Tuy nhiên, trong thời gian bị tước phù hiệu, qua giám sát hành trình, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này di chuyển trên đường.

Đến khoảng 16h20 ngày 12/3, tại km 21+350 quốc lộ 19 qua phường An Nhơn Nam (Gia Lai), tổ tuần tra Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai dừng kiểm tra xe khách nêu trên do tài xế Đ.N.T. (trú tại phường Pleiku) điều khiển.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vận tải sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy, không có danh sách hành khách kèm theo.

Tài xế này cũng không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định. Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với tài xế và chủ xe.

Với lỗi này, lái xe Đ.N.T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng, còn chủ xe là Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn chịu phạt 55 triệu đồng, tổng số tiền bị xử phạt là 67,5 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện vi phạm còn bị tạm giữ 7 ngày.