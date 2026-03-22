Xe khách chở quá 22 người bị phạt gần 80 triệu đồng

Công an tỉnh Sơn La cho biết, tối 20/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video phản ánh xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định trên tuyến Sơn La - Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã xác minh và dừng kiểm tra xe khách BKS 26B-001.xx do ông V.Q.C. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 37 người trong khi phương tiện chỉ được phép chở 15 người.

Cảnh sát giao thông làm việc với chủ xe (Ảnh: Công an Sơn La).

Ngoài ra, xe còn tự ý tháo bớt ghế, không đúng thông số kỹ thuật trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

CSGT lập biên bản đối với lái xe về lỗi chở quá số người, điều khiển xe kinh doanh vận tải cải tạo sai thiết kế.

Chủ phương tiện bị xử phạt vì giao xe cho người điều khiển vi phạm và đưa xe đã thay đổi kết cấu vào hoạt động.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 79,5 triệu đồng. Tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.