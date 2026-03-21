Cục CSGT đề xuất siết chặt hơn nội dung sát hạch lái xe

Ngày 21/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua phân tích đánh giá đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường cho thấy lỗi trong các vụ tai nạn giao thông chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT lấy ví dụ, như với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

"Như vậy việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe", vị đại diện Cục CSGT phân tích.

Nhà chức trách cho biết trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe (sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.