Mưa trái mùa gây ngập đường ở TPHCM

Chiều 6/3, mưa lớn đổ xuống một số khu vực tại phường Bình Tân, An Lạc (quận Bình Tân) và các xã Vĩnh Lộc, Bình Lợi (TPHCM), khiến nhiều tuyến đường trong khu vực bị ngập.

Đây là một trong những cơn mưa trái mùa lớn tại TPHCM sau Tết Nguyên đán. Cơn mưa giúp không khí dịu mát hơn sau nhiều ngày nắng nóng, oi bức.

Mưa gây ngập trên đường Lê Đức Anh (Ảnh: M.H.).

Trên đường Lê Đức Anh (phường An Lạc), nước mưa cuốn theo rác làm bít một số miệng cống, khiến một đoạn đường dài hơn 50m bị ngập. Một người đi xe máy qua khu vực bị chết máy, phải xuống dắt bộ. Nước cũng tràn vào một số nhà dân ven đường.

Tình trạng ngập tương tự cũng xảy ra trên một số tuyến đường lân cận khi cơn mưa lớn trái mùa xuất hiện. “Đang mùa khô mà có mưa trái mùa như vậy nên không khí dễ chịu hơn”, chị Dung (32 tuổi, ngụ phường An Lạc) chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa chiều nay tại TPHCM là do khối không khí lạnh suy yếu dịch chuyển ra phía đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao tại khu vực Nam Bộ.

Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Ngoài khu vực trung tâm TPHCM, mưa còn lan ra các vùng ven như Nhà Bè và xã Thạnh An.

Từ ngày 7/3, mưa giảm dần, sau đó nắng nóng gia tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất có thể lên 34-35 độ C, thấp nhất khoảng 25-26 độ C.