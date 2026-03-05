Mưa trái mùa ở TPHCM và Nam Bộ

Sáng 5/3, nhiều khu vực tại TPHCM có nắng gián đoạn, trời nhiều mây, gió nhẹ. Nhiều người lái xe ra đường buổi sáng mát mẻ, không oi bức như những ngày trước.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, những ngày này, thời tiết khu vực có xu hướng nắng nhiều, trời hanh khô do độ ẩm thấp. Bên cạnh đó, mưa trái mùa có thể xuất hiện xen kẽ, tập trung về chiều tối, kèm dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

TPHCM dự kiến có mưa trái mùa chiều hôm nay (Ảnh: An Huy).

Tại TPHCM, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ghi nhận ở mức 110, thuộc ngưỡng có hại cho sức khỏe. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời không cần thiết. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 32-34 độ C, miền Tây 30-32 độ C.

Trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định và khuếch tán xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hạ dần xuống phía nam và suy yếu, rút ra phía Đông. Gió Đông Bắc tăng dần cường độ trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Từ 3 đến 10 ngày tới, khoảng các ngày 6/3 và 9-10/3, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại ở phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Biển Đông hoạt động yếu. Từ ngày 6-7/3, hội tụ gió trên cao tác động đến thời tiết khu vực; gió Đông Bắc duy trì cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định tại TPHCM, mưa có khả năng xuất hiện từ chiều tối 5/3, tập trung ở một số khu vực như Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi. Vùng lân cận gồm Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo cũng có thể có mưa. Lượng mưa xu hướng tăng và mở rộng trong ngày 6/3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Từ ngày 7/3, mưa giảm, sau đó nắng nóng gia tăng trở lại, nhiệt độ cao nhất có thể lên 34-35 độ C, thấp nhất 25-26 độ C.