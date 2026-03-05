Mưa dông trái mùa làm nhiều nhà dân tốc mái ở TPHCM

Ngày 5/3, chính quyền xã Phú Giáo (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) cho biết, các ban ngành đang hỗ trợ một số hộ dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố nhà bị tốc mái do mưa trái mùa.

Một căn nhà bị tốc mái, nước mưa làm hư hỏng đồ đạc (Ảnh: Minh Duy).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 4/3, trên địa bàn xã Phú Giáo xuất hiện mưa dông trái mùa kèm theo gió giật mạnh, gây thiệt hại tài sản của nhiều hộ dân tại các ấp Bình Hòa và Cây Cam.

Theo ghi nhận ban đầu, tại ấp Bình Hòa có 4 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt. Tại ấp Cây Cam, một nhà dân cũng bị ảnh hưởng nặng do gió mạnh.

Ngoài ra, mưa dông còn làm gãy đổ nhiều cây cao su của người dân. Một số cây ngã đè lên đường dây điện, gây nổ thiết bị điện và làm mất điện cục bộ tại các tổ 3, 5 và 6 (ấp Bình Hòa), ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bình điện bị nổ gây mất điện diện rộng (Ảnh: Minh Duy)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Phú Giáo nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, ngành điện lực được đề nghị sớm khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện trở lại cho người dân.