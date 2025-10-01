Bùn, rác ngập ngụa ở Lào Cai sau lũ

Chiều 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai), cho biết chính quyền đang phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng và bà con nhân dân dọn dẹp lại nhà cửa, đường phố sau lũ.

Người dân trên đường Thanh Niên tất bật dọn dẹp bùn đất trên đường phố (Ảnh: Yên Bái).

Theo ông Thanh, tính tới sáng cùng ngày nước lũ đã rút, tuy nhiên bùn và rác do mưa lũ cuốn vào nhà dân, các công trình công lập rất nhiều nên bà con trên đường Thanh Niên, đường Hoàng Hoa Thám, đường Yết Kiêu... đang tích cực dọn dẹp nhà cửa.

Bùn đất và rác ngập tràn đường Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Yên Bái).

Tại đường Thanh Niên (đây được coi là điểm ngập sâu nhất do gần sông Hồng), tới nay nước đã rút, người dân trở về nhà để lau dọn bùn đất, chuẩn bị đưa đồ đạc tài sản về nhà.

Bùn nước và rác dày tới cả mét trên đường Yết Kiêu sáng nay (Ảnh: Yên Bái).

Còn trên đường Yết Kiêu, bùn đất và rác tràn ngập đường phố, người dân và chính quyền chung tay dọn dẹp. Rác và bùn ngập sâu tới cả nửa mét, khiến công tác dọn dẹp vất vả.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua, vào đêm 29, rạng sáng 30/9, trên địa bàn phường Yên Bái xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng.

Theo lãnh đạo phường Yên Bái, mưa lũ đã khiến 1.171 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường như Thanh Niên, Yết Kiêu, Nguyễn Thái Học... bị ngập sâu. Trước khi xảy ra ngập úng, chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân chủ động di tản tài sản tới nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết mưa lũ trên địa bàn tỉnh (từ chiều 28/9 tới 11h ngày 30/9), đã làm 3 người chết, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại lên tới hơn 1.350ha, chủ yếu là lúa và ngô.