Chiếc ô tô chở 3 người đàn ông mất tích bí ẩn ở Lào Cai

Ngày 1/10, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị vừa nhận được đề nghị từ Công an xã Nậm Xé về việc hỗ trợ tìm kiếm 3 người đàn ông đi trên xe bán tải, bị mất tích từ ngày 29/9.

Theo cảnh sát, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988), là quản đốc Thuỷ điện Tu Trên, ở xã Nậm Xé, điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02, di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Hai điểm sạt lở trên quốc lộ 279 (Ảnh: Công an xã Văn bàn).

Cùng trên ô tô với anh Định thời điểm đó còn có 2 người khác là Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé). Đến nay, cả 3 người đều mất liên lạc.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Văn Bàn đã rà soát hệ thống camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 279 trên địa bàn xã trong ngày 29/9, tuy nhiên không phát hiện ô tô nêu trên di chuyển trên đường.

Công an xã Văn Bàn sau đó trao đổi thông tin với Công an xã Minh Lương xác định, vào lúc 7h56 ngày 29/9, chiếc ô tô đã đi qua quốc lộ 279 (đoạn cây xăng xã Minh Lương). Khoảng 8h ngày 29/9, tại quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương xảy ra vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100m, nghi liên quan tới vụ việc mất tích.

Chiếc ô tô chở 3 người đàn ông bị mất tích (Ảnh: Công an xã Văn bàn).

Công an xã Văn Bàn đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời phát đi thông báo rộng rãi.

Nhà chức trách cho biết, người dân nếu có thông tin, hình ảnh liên quan đến 3 công dân và phương tiện nêu trên cung cấp ngay cho Công an xã Văn Bàn để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.