Mưa lũ ở Lào Cai khiến 3 người chết, 5 người bị thương

Chiều 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ gây ra trên địa bàn (từ chiều 28/9 tới 11h ngày 30/9).

Theo đó, mưa lũ đã khiến 3 người chết gồm: bà G.T.S. (SN 1978, trú tại xã Mường Hum), ông P.V.M. (SN 1965, ở xã Việt Hồng), em Đ.T.V. (SN 2009, ở xã Phong Dụ Thượng). Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 1 người mất tích và 5 người khác bị thương.

Mưa lũ gây ngập lụt tại đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai sáng 30/9 (Ảnh: Thanh Miền).

Nhà chức trách cho biết, mưa lũ cũng khiến gần 4.700 ngôi nhà bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời hơn 1.000 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai cũng chịu tổn thất nặng nề. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại lên tới hơn 1.350ha, chủ yếu là lúa và ngô.

Mưa lũ cũng khiến hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như quốc lộ 32, quốc lộ 37, đường tỉnh 174, đường tỉnh 155… bị sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông.

Một vụ sạt lở đất đá ở phường Sa Pa khiến một chiếc ô tô bị hất văng xuống vực sâu (Ảnh: Gia Khánh).

Nhiều công trình hạ tầng khác như trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra trên toàn tỉnh Lào Cai là khoảng 40 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 29/9 đến 14h ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to

Lượng mưa tại các trạm trong 24 giờ qua như sau: Thành Hưng, Thanh Hóa 335.40mm; Tri Phương, Cao Bằng 311.20mm; Yên Thủy, Phú Thọ 311.20mm; Hồ Vũng Sú, Thanh Hóa 311.00mm; Nuông Dăm, Phú Thọ 310.40mm; Lạc Lương, Phú Thọ: 310.00mm; Việt Hồng, Lào Cai 305.00mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các địa phương: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.