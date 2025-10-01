Vỡ ao cá cuốn trôi 4 người ở Lào Cai

Cụ thể, khoảng 5h cùng ngày, có 4 người đi làm thuê cho gia đình bà Ngô Thị Dung (ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng). Khi 4 người trên đến khu vực ao nuôi cá nhà bà Dung làm việc, bất ngờ bờ ao bị vỡ, nước cuốn cả nhóm người xuống dòng chảy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích (Ảnh: Hoàng Đại).

Sự việc khiến hai người bị thương là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Lai Châu). Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, 2 người bị mất tích là anh L.A.H. (SN 1979) và vợ là chị T.T.N. (SN 1976, trú tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu). Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N., còn anh H. vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vực ao cá bị sạt lở, vỡ bờ (Ảnh: Hoàng Đại).

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bảo Thắng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Chính quyền địa phương cho biết do thời tiết tiếp tục có mưa lớn, đất đá sạt lở, lực lượng cứu hộ mới chỉ có thể quan sát bề mặt, chưa thể tiếp cận hiện trường bên dưới lớp đất đá bị vùi lấp.