Mưa lớn 3 ngày ở Khánh Hòa, cảnh báo lũ và nhiều rủi ro

Theo bản tin lúc 15h30 ngày 9/12 của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ đêm 9 đến sáng 11/12, tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn cường độ trên 80mm/3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa vào ngày 4/12 (Ảnh: Trung Thi).

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Mưa dông kèm lốc, sét, gió mạnh cũng có thể gây tốc mái nhà, làm gãy đổ cây cối, gây thương tích cho người và vật nuôi.

Cơ quan khí tượng cho biết trong 24-48 giờ tới, trên các sông tại tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ các sông ở mức trên dưới báo động 1, có sông đạt mức trên dưới báo động 2.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho người dân và chủ động phòng tránh, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến chính khi xảy ra mưa lớn.

Chính quyền cũng vận động người dân vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập chủ động kê cao tài sản, vật dụng để hạn chế thiệt hại.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại do thiên tai tại tỉnh này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).