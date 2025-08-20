Tiếp tục chi bồi thường cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 20/8, Thi hành án dân sự TPHCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 3 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Theo thông báo, Thi hành án dân sự TPHCM đang tổ chức thi hành vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm (giai đoạn 2).

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo đó, bản án phúc thẩm buộc bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người).

Quá trình tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự TPHCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 2 hơn 696 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ.

Ngày 15/8, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Sau khi chi trả đợt 1 và đợt 2, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 376 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại.

Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 967 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Tại lần thanh toán đợt 3, Thi hành án dân sự TPHCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành.

Đối với đề nghị này, cơ quan thi hành án đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền, khi có kết quả trả lời Thi hành án dân sự TPHCM sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện nay, Thi hành án dân sự TPHCM tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan.

Thi hành án tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm cả 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.