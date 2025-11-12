Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Trung Bộ mưa lớn kéo dài

Chiều 12/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết có khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh ở miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ trong khoảng ngày 16-22/11.

Trong khoảng thời gian này, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11 khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, trong đó vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực Huế - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.