Không khí lạnh tăng cường, miền Trung tiếp tục mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 29/10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội từ 30/10 đến 1/11 có mưa, từ 1/11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20-22 độ C.

Từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung (Ảnh: Hoài Sơn).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đêm 30 và ngày 31/10, ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình 22-24 độ C, vùng núi dưới 22 độ C.

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; ngập cục bộ đô thị và khu công nghiệp.

Về diễn biến mưa tại miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 29/10, Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 406,4mm; Bà Nà (Đà Nẵng) 232,8mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 170mm.

Dự báo từ tối 29/10 đến sáng sớm 30/10, tại Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần.

Nam Quảng Trị - TP Đà Nẵng từ tối 29/10 đến ngày 30/10, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 500mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Nam Nghệ An - Bắc Quảng Trị từ tối 29/10 đến ngày 31/10, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.