Hà Nội có thể mưa to kèm sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 7 (tên quốc tế Tapah) khiến nhiều nơi tại miền Bắc mưa lớn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn >60mm/3h.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 11/9, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió trên cao, ngày 10/9, Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Làng gốm Bát Tràng ngập sâu trong biển nước năm 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 10/9 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.