Mưa kèm sấm sét khiến cây xanh bật gốc, đường phố Đà Nẵng ngập úng

Tối 10/9, một trận mưa dông lớn kèm gió giật mạnh và sấm sét dữ dội đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Gió lớn còn khiến một cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh bị bật gốc, đổ sập và đè trúng chiếc xe máy đang đậu bên đường. Chiếc xe máy bị hư hỏng sau sự cố, tuy nhiên may mắn không có thiệt hại về người.

Mưa to, gió lớn khiến cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh bật gốc đè trúng xe máy (Ảnh: A Tú).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kéo dài đến gần 20h cùng ngày đã gây ngập úng tại nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hải Phòng, Quang Trung, khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Đường Lê Duẩn bị ngập úng do mưa lớn tối 10/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại đường Lê Duẩn, nhiều người phải di chuyển lên vỉa hè để tránh các đoạn ngập sâu. Đường Nguyễn Văn Linh, hướng đi sân bay Đà Nẵng, cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ.

Đặc biệt, trên đường Quang Trung, đoạn phía trước Trường THCS Nguyễn Huệ, nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ trong mưa.

Tuyến đường Quang Trung đoạn trước Bệnh viện Đà Nẵng bị ngập úng vào tối 10/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng thời gian từ 15h đến 17h ngày 10/9, Đà Nẵng đã ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to, với mức cao nhất là 58,4mm.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa với lượng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được duy trì ở cấp 1.