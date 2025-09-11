Thời tiết ngày 11/9: Miền Bắc mưa lớn về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/9 khu vực Bắc Bộ vào chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía Đông từ Gia Lai đến Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Dự báo từ đêm 12 đến ngày 20/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở miền Bắc tập trung vào chiều tối và đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Dự báo thời tiết ngày 11/9, các vùng trên cả nước.

Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.